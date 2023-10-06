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Турецький корабель підірвався на міні в Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Турецький корабель підірвався на міні в Чорному морі
фото ілюстративне

Після вибуху судно стало на якір, щоб оцінити наслідки пошкодження

Турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що вчора близько 9:20 за Грінвичем (12:20 за київським часом) за 11 морських миль на північ від міста Сулина вантажне судно підірвалося на міні.

Після вибуху воно стало на якір, щоб оцінити наслідки пошкодження. За три години судно продовжило рух. Члени екіпажу не постраждали, а судно зазнало незначних пошкоджень.

Видання пише, що джерело в українському уряді підтвердило журналістам факт інциденту. Це могла бути або міна часів Другої світової війни, або міна періоду російсько-української війни.

Керівник турецької консультаційної компанії Bosphorus Observer сказав, що інцидент стався із судном Kafkametler. А на сервісі відстеження руху суден MarineTraffic видно, що судно кинуло якір на Дунаї біля українського термінала у Вилковому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія скидає авіабомби в район «зернового коридору». А керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін.

Теги: Чорне море війна Румунія корабель

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