Заборона на експорт зернових. Посол у Польщі сказав, чого добиватиметься Україна

«Ми ніколи не намагалися створювати проблеми польським фермерам»

Україна повинна і собі, і польській стороні показати, хто правий у торговій ситуації під час війни, а хто – ні. Тому наша держава продовжуватиме домовитися з поляками, щоб односторонню заборону на експорт зерна було скасовано. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України у Польщі Василь Зварич.

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Як зазначив посол, Україна ніколи не хотіла і не намагалася створювати проблеми польським фермерам.

«Потрібно про це чітко заявити. Тобто, тут дійсно хтось намагався на цьому заробити певні кошти. Через це ситуація дещо вийшла з-під контролю. Саме тому це зерно, яке мало прямувати в інші країни, якимось чином осідало на польських складах. Відповідно виникали проблеми для польських фермерів, які не могли своє зерно ані продати, ані зберігати. Позаяк, звісно, українське зерно було дешевшим. Щоправда, зараз воно вже більшою мірою вивезено і вивільняється місце для нового врожаю», – каже Зварич.

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Як наголошує дипломат, звернення України до Світової організації торгівлі це не панацея, а звичайний інструмент вирішення конфлікту.

«Ніхто не хотів використовувати це на шкоду нашим відносинам. З іншого боку, ми повинні і собі, і польській стороні показати, хто правий у торговій ситуації під час війни, а хто – ні. Ми хотіли би далі домовитися з поляками таким чином, щоби односторонню заборону експорту скасувати. При тому, що не за горами початок передвступних переговорів з ЄС. Тема сільського господарства там неодмінно звучатиме. Ми повинні готуватися до цього дуже серйозно. Знаходити шляхи співпраці вже ментально базуючись на членстві України в ЄС. У якому ми повинні бути партнерами з нормальними відносинами. Звертання чи не звертання до СОТ – це виключно наше право. Реакція на дії партнера», – пояснює дипломат.

Посол каже, Україна подала пропозицію щодо механізму співпраці, який би виключив односторонню заборону на імпорт зернових з України. Наразі її розглядає польська сторона.

«Польща застосувала ретельний контроль за проходженням українських товарів транзитом. Маю на увазі сільськогосподарські товари, які перебувають під односторонньою забороною на ввезення на польський ринок. Але транзит територією дозволено. Як тільки відповідний товар заходить на польську територію, польська сторона, за допомогою спеціальних чипів моніторингу перевезень через GPS його бачить і контролює пересування. Завдяки цьому більше неможливо зробити так, щоби транзитний товар пішов не туди, куди слід», – розповів Зварич.

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За словами Зварича, Варшава розпочала цілу серію кримінальних проваджень проти фірм, котрі хотіли нажитися на українському зерні.

«Зараз тривають різні кримінальні провадження. І польська сторона сама не розголошує імена і назви фірм, котрі брали участь у цьому. Ми просто набираємось терпіння і чекаємо, коли це стане публічним», – зазначив посол.

Дипломат зазначив, вибори у Польщі лише розігріли емоції навколо зернової проблеми.

«Незалежно від того, якою буде конфігурація наступного уряду, ми будемо розвивати наші відносини тільки по висхідній. Засновуючись на тому міцному фундаменті, який утворився завдяки тісній співпраці з діючим урядом та взаємній симпатії між українцями та поляками. Від наших відносин із Польщею залежить безпека та стабільність у регіоні», – каже Зварич.

Зазначимо, експорт з України зернових, зернобобових та борошна зараз на 31% нижчий, ніж було у 2022 році.

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Зернових та зернобобових станом на початок листопада за 2023/2024 маркетинговий рік (МР) експортували 9794 тис. тонн, тоді як за такий самий період 2022/2023 МР – 14 272 тис. тонн.

Зерна та борошна за 2023/2024 маркетинговий рік уже експортували 9852 тис. тонн. За аналогічний термін минулого року – 14 327 тис. тонн.

Якщо говорити про перший тиждень листопада, то експорт упав майже вдвічі: зерна та зернобобових експортували 550 тис. тонн (торік – 1070), зерна та борошна разом – 551 тис. тонн (рік тому – 1074).

Як відомо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

Нагадаємо, що Україна подала позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас запропонувала компромісний сценарій. 5 жовтня Україна заявила, що «поставила скаргу на паузу».

Раніше повідомлялося, що чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ.