На Київщині сили протиповітряної оборони збивають ворожі безпілотники

В КОВА заявили про відбиття повітряної атаки у регіоні о 02:50

У Київській області цієї ночі були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. Наразі працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Протягом кількох годин небо над Київщиною було неспокійним. Сили ППО працювали над знищенням ворожих безпілотників.

«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться в оголошенні КОВА.

Жителів регіону закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не знімати і не викладати в інтернет роботу ППО. Мешканців регіону закликали перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники у Київській області прямували у бік Васильківа / Калинівкі, а також на Бориспіль.

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