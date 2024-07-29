Отруйні павуки активізувалися в Україні: що робити у випадку укусу

Отрута павука може нести загрозливі для життя ускладнення людям, які схильні до алергії

У різних регіонах України активізувались павуки, які вражають центральну та периферичну нервову систему. Про це в ефірі Київ.24 розповів завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій «Охматдиту» Олександр Урін.

Лікар наголошує, що отрута павука може нести загрозливі для життя ускладнення людям, які схильні до алергії. Адже отрута вражає центральну та периферичну нервову систему.

Раніше Національний природний парк «Тузлівські лимани» в Одеській області попереджав про смертельно небезпечного павука каракурта, якого ще називають чорною вдовою.

Один із таких павуків зображений на світлині, зробленій науковцем Парку на узбережжі лиману Малошаганський та Джантшейський.

фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани»

В Україні поширений один вид роду каракурта, який відомий з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запоріжської, Донецької, Луганської областей та з Криму. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула.

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus Rossi, 1790) родина Theridiidae, Aranei – є небезпечним для людини видом павуків. Його отрута має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті.Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Чорна вдова має вісім очей, які розташовуються у два ряди. Ноги без товстих шипів, але з численними щетинками. Черевце часто округле, навіть кулясте. Самка досягає 2 см, оксамитово-чорного кольору. Під час розмноження у неї на черевці з'являються червоні цяточки.

Самці менші від самок. Після спарювання, якщо самець не встигає втекти, самка його з'їдає, за що й отримала назву «чорна вдова».

За оцінкою фахівців, павуки ніколи не нападають першими й без причини. Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке самиці уподобали собі для гнізда.

Після укусу на шкірі з'являється маленька червона цятка, що швидко блідне. Укус каракурта може викликати психічну неврівноваженість у людини, пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу. У потерпілого виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, ускладнення дихання.

Як уберегтися від укусу павука?

Оглядати взуття,

вдягати легкий світлий закритий одяг,

намагатись уникати відвідування місць перебування отруйних павуків.

Що робити, коли вкусив павук?

За можливості запам’ятайте або сфотографуйте павука.

Якщо павук вкусив у кінцівку, знерухомте її.

Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.

Місце укусу потрібно промити господарським милом чи обробити спиртом.

На місце укусу варто накласти чисту суху пов’язку.

Пийте воду або чай невеликими порціями.

Якщо є аптечка, випийте одну-дві таблетки ліків проти алергії.

Ні в якому разі не можна накладати джгут, розрізати ранку і відсмоктувати отруту.

Нагадаємо, що раніше у Болграді Одеської області зафіксували перший випадок укусу смертельно небезпечним павуком каракуртом. Зазначається, що отрута павука має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті. Наразі сироватки проти укусу немає у всій Україні.