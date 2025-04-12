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У Кропивницькому серед сміття знайшли кота в мішку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Кропивницькому серед сміття знайшли кота в мішку
Щасливчика вже записали на огляд до ветеринара
фото: Facebook-група/організація захисту тварин «Бім»

Тварину врятували працівники підприємства, яке вивозить відходи

У Кропивницькому серед відходів знайшли кота. Його замотали у сітку, мішок і викинули у сміття. Коли кота врятували, в очах було повно сліз. Назвали тварину Щасливчик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами волонтерки організації захисту тварин «Бім» Олени Макушевої, кота знайшли серед сміття працівники підприємства «Екостайл», яке займається вивезенням відходів. Кіт був у зав'язаному мішку.

Мішок і сітка, у яких знайшли кота.
Мішок і сітка, у яких знайшли кота.
фото: Facebook-група/організація захисту тварин «Бім»

«Хлопці нам сказали, що вони, збираючи сміття, знайшли три мішки. У двох були собаки, але, на жаль, вони задихнулися там, оскільки сказали, що знайшли їх уже мертвими. І був цей красень, якого ми назвали Щасливчик. Кинутий на смерть, бо був замотаний у сітці від цибулі, зав’язаний на мотузок, і ще й закинутий в мішок. Він був дуже брудний, з ковтунами. Коли його врятували й дістали, то в нього були повні очі сліз», – каже Олена Макушева.

Волонтерка розповіла, що тварини в притулок потрапляють по-різному: є евакуйовані з зони бойових дій, є покинуті. При цьому вперше бачить, щоб кота прирікали на смерть у зав’язаних мішках й на смітнику.

Олена Макушева зі Щасливчиком
Олена Макушева зі Щасливчиком
фото: suspilne.media

«Поки люди там рятують тварин, то наші тут, у тилу, роблять такі речі», – обурюється Олена Макушева.

Щасливчика записали на огляд до ветеринара. Також йому зроблять профілактику проти гельмінтів і бліх, вакцинують проти хвороб.

Речниця компанії «Екостайл» Галини Богомаз-Кулик сказала, що принести знайденого на смітнику кота в притулок – це була особиста ініціатива одного з працівників. За її словами, підприємство підтримує добрі справи й щасливі, що кота врятували.

За словами Олени Макушевої, нині у притулку «Бім» живуть 352 собаки й 39 котів. Утримують їх волонтери за власні гроші та благодійні.

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Теги: сміття тварини притулок Кропивницький

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