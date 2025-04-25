У Києві на місці російського удару по житловому будинку врятовано двох котів
Наляканих тварин рятувальники передали працівникам Товариства Червоного Хреста України
У столиці вночі, під час проведення пошуково-рятувальних робіт надзвичайники врятували двох котів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.
Повідомляється, що котів знайшли у житловій двоповерхівці, яка майже вщент зруйнована внаслідок ворожого удару. Наляканих тварин передали працівникам Товариства Червоного Хреста України.
«Понад 20 годин ці два налякані вухані чекали на порятунок під завалами! Їх знайшли на місці суцільних руйнувань, де здавалося б вже згасло життя…Емоції власниці одного з котиків просто складно описати словами. Це сльози щастя, що цей пухнастик, частина родини – живий», – повідомили у ДСНС.
Також сьогодні вранці надзвичайники знайшли під завалами їжачка.
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.
😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.
У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg
Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».
Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.
У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.
До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.
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