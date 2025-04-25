У Києві на місці російського удару по житловому будинку врятовано двох котів

Котів знайшли у житловій двоповерхівці, яка майже вщент зруйнована внаслідок ворожого удару

Наляканих тварин рятувальники передали працівникам Товариства Червоного Хреста України

У столиці вночі, під час проведення пошуково-рятувальних робіт надзвичайники врятували двох котів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Повідомляється, що котів знайшли у житловій двоповерхівці, яка майже вщент зруйнована внаслідок ворожого удару. Наляканих тварин передали працівникам Товариства Червоного Хреста України.

Котик зляканий, але на перший погляд не постраждав фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Котів знайшли у житловій двоповерхівці, яка майже вщент зруйнована внаслідок ворожого удару фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

«Понад 20 годин ці два налякані вухані чекали на порятунок під завалами! Їх знайшли на місці суцільних руйнувань, де здавалося б вже згасло життя…Емоції власниці одного з котиків просто складно описати словами. Це сльози щастя, що цей пухнастик, частина родини – живий», – повідомили у ДСНС.

Також сьогодні вранці надзвичайники знайшли під завалами їжачка.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.