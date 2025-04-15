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Контрабанда диких кішок з України до ЄС: на Майорці арештовано пару

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Контрабанда диких кішок з України до ЄС: на Майорці арештовано пару
Зловмисники вивозили котів у ЄС з Росії, України та Білорусі
фото: Ministerio del Interior

Рейд став частиною масштабнішої операції, що розпочалася у березні минулого року

На острові Майорка арештовано пару, яка підозрюється у причетності до контрабанди, розведенні та продажу через інтернет екзотичних видів котячих, зокрема білих тигрів, пум і димчастих леопардів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС Іспанії.

Під час обшуку співробітники Громадянської гвардії Іспанії виявили в особняку в місті Манакор на Майорці 19 представників родини котячих, серед яких – каракал, два сервали та ще 16 особин гібридних порід. Під час операції вилучено велику кількість документів, зокрема 40 ветеринарних паспортів тварин з Росії, Білорусі та Китаю, які наразі вивчаються.

Контрабанда диких кішок з України до ЄС: на Майорці арештовано пару фото 1

Рейд став частиною масштабнішої операції, що розпочалася у березні минулого року. Один із фігурантів уже перебуває під слідством за продаж різних охоронюваних видів тварин через інтернет.

МВС стверджує, що розведення диких кішок на Майорці було лише вершиною айсберга глобальної злочинної організації, до якої входили контрабандисти і ветеринари.

«Більшість тварин, виставлених на продаж, прибули з таких країн, як Росія, Білорусь і Україна, їх було контрабандою ввезено до Євросоюзу, – заявили у відомстві. – Тварин також було ввезено до ЄС через кордон Польщі з Білоруссю, звідти їх розповсюджували за підробленими документами».

Контрабанда диких кішок з України до ЄС: на Майорці арештовано пару фото 2

Як повідомляється, пара активно вела соціальні мережі, де розміщувала оголошення про продаж тварин. На оголошення відгукувалися люди з різних країн: «Затримані розміщували у своїх акаунтах у соціальних мережах оголошення про продаж білих тигрів, димчастих леопардів, рисей, гієн, пантер і пум. З'ясувалося, що димчастого леопарда оцінили в €60 тис.».

Виявлені в будинку на Майорці кішки тимчасово розміщені в місцевому зоопарку, пізніше їх переведуть у спеціальний центр неподалік від Аліканте.

До слова, під час сканування вантажівки з морозивом українського виробництва одеські митники виявили незвичну знахідку – приховану партію сигарет та вина. Зазначається, що вантажівка прибула у пункт пропуску «Орлівка», далі вона мала вирушити до Ізраїлю.

Як повідомлялося, у пункті пропуску «Ягодин» митники виявили майже 28 тис. камінців, схожих на діаманти, захованих у конструктивній порожнині автобуса, який прямував з Польщі в Україну. 

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Теги: контрабанда тварини

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