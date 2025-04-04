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Кіт серед доларів: фото ДБР сколихнуло мережу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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фото: ДБР

На знімку, зробленому слідчими, можна побачити гроші, розкладені на килимі, і кота

ДБР передало до суду справу податківця з Житомирщини, якого підозрюють у вимаганні хабаря в мережі АЗС. Але найбільше уваги у цій історії привернув не сам злочин, а фото з місця подій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

На знімку, зробленому слідчими, можна побачити гроші, розкладені на килимі, і кота. Білий пухнастик спокійно крокує поверх доларів, ніби.

Кіт серед доларів: фото ДБР сколихнуло мережу фото 1

Користувачі соцмереж оцінили фото та активно коментують його.

Кіт серед доларів: фото ДБР сколихнуло мережу фото 2
Кіт серед доларів: фото ДБР сколихнуло мережу фото 3
скріншот

Раніше правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який планував теракти у Запоріжжі. За даними слідства, він виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для атак на цивільні та військові об'єкти.

Однак під час спецоперації увагу привернув несподіваний момент – на плечі затриманого спокійно сидів папуга.

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Теги: ДБР тварини корупція в Україні

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