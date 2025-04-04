Кіт серед доларів: фото ДБР сколихнуло мережу

На знімку, зробленому слідчими, можна побачити гроші, розкладені на килимі, і кота

ДБР передало до суду справу податківця з Житомирщини, якого підозрюють у вимаганні хабаря в мережі АЗС. Але найбільше уваги у цій історії привернув не сам злочин, а фото з місця подій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

На знімку, зробленому слідчими, можна побачити гроші, розкладені на килимі, і кота. Білий пухнастик спокійно крокує поверх доларів, ніби.

Користувачі соцмереж оцінили фото та активно коментують його.

скріншот

Раніше правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який планував теракти у Запоріжжі. За даними слідства, він виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для атак на цивільні та військові об'єкти.

Правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який планував теракти у Запоріжжі - він виготовляв саморобні вибухові пристрої



Однак під час спецоперації увагу привернув несподіваний момент – на плечі затриманого спокійно сидів папуга. pic.twitter.com/Ea40Oj1pyn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 18, 2025

Однак під час спецоперації увагу привернув несподіваний момент – на плечі затриманого спокійно сидів папуга.