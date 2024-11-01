На одному з реакторів Запорізької АЕС стався витік води: МАГАТЕ повідомило деталі

Енергоблок перебував у стані холодної зупинки, не виробляючи електроенергію для енергосистеми

29 жовтня МАГАТЕ отримало інформацію про витік води в системі теплоносія одного з реакторів на Запорізькій АЕС

На Запорізькій атомній електростанції було виявлено витік води з імпульсної лінії – невеликої труби, яка підключена до першого контору блоку і є частиною систем забезпечення насоса теплоносія реактора. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Для ремонту довелося знизити тиск у первинному контурі до атмосферного рівня. Сьогодні команду поінформували про завершення зварювальних робіт, а також про проведення радіографічних перевірок зварювальних швів.

«Агентство продовжить уважно стежити за цим питанням, хоча ми не бачимо негайної загрози для ядерної безпеки. Загалом ми визначили, що регулярне технічне обслуговування обладнання, яке є життєво важливим для забезпечення стабільної ядерної безпеки, є складною сферою для Запорізької АЕС у період конфлікту», – зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як і решта п’яти реакторів Запорізької АЕС, блок №1 перебував у стані холодного зупину, не виробляючи електроенергію для мережі, до цього тижня, коли його перевели в режим зупину для проведення обслуговування. Очікується, що після завершення ремонту та тестування імпульсної лінії блок №1 повернеться до холодного зупину.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, вдруге за місяць втратила підключення до єдиної резервної лінії електропередач із напругою 330 кіловольтів (кВ). Відключення тривало понад добу. Через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Варто зазначити, що МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна.

Раніше одна з підстанцій біля тимчасово окупованої російськими силами ЗАЕС, імовірно, зазнала атаки дроном. Експерти МАГАТЕ заявили, що почули вибухи. Як повідомлялося, російські окупанти використовують територію ЗАЕС як базу для навчання пілотів FPV-дронів.

До слова, МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.