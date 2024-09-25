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Росіяни навчають пілотів дронів на території Запорізької АЕС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни навчають пілотів дронів на території Запорізької АЕС
FPV-дрон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти тероризують безпілотниками Нікополь, використовуючи критично важливий об'єкт як прикриття

Російські окупанти використовують територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) як базу для навчання пілотів FPV-дронів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

За даними посадовця, російські пілоти, тренуючись на території ЗАЕС, активно тероризують Нікополь Дніпропетровської області, використовуючи місто з цивільними як полігон.

«Фактично для Росії ЗАЕС є прикриттям», – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що в України є інформація та докази, що цієї осені Росія підготувалася цілити по трьох АЕС. 

Як повідомлялося, росіяни фотографують українські атомні електростанції за допомогою китайських супутників. Не виключено, що це потрібно для підготовки ударів по АЕС. 

До слова, вночі 22 вересня було зафіксовано черговий проліт ударного безпілотника поруч із промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Таким чином окупанти намагалися зімітувати атаку на атомний об'єкт. 

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Теги: окуповані території Запорізька АЕС пілот дрон

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