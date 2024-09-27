Одна з підстанцій поблизу Запорізької АЕС зазнала дронової атаки – МАГАТЕ

Ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня

Одна з підстанцій біля тимчасово окупованої російськими силами Запорізької атомної електростанції, імовірно, зазнала атаки дроном. Експерти МАГАТЕ заявили, що почули вибухи, йдеться в заяві.

Як зазначає пресслужба МАГАТЕ, ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі, інша команда чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідала місце ймовірної атаки безпілотника.

Також на ЗАЕС команда МАГАТЕ чула вибухи протягом усього тижня, в тому числі кілька вибухів поблизу майданчика. Про пошкодження станції не повідомлялося.

Окрім цього було зафіксовано ймовірний удар безпілотника, який стався в п'ятницю вдень на підстанції 35/6 кВ приблизно за 300 метрів від станції. Ця підстанція забезпечує електроенергією об'єкти ЗАЕС, які не пов'язані з безпекою.

Нагадаємо, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом трьох ночей за тиждень фіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.

Як повідомлялося, за даними української розвідки, напередодні зими Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

До слова, МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.