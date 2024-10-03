В Ірану з'явиться нова ядерна зброя: Times назвало строки

The Times: Іран може отримати десять ядерних боєголовок вже за пів року

До квітня 2025 року Іран може отримати десять готових до використання ядерних боєголовок. Про це пише The Times із посиланням на колишнього заступника гендиректора МАГАТЕ Оллі Хейнонена. За його словами, випущені 1 жовтня на Ізраїль іранські ракети в майбутньому можуть бути використані для доставки ядерних боєголовок.

«Неможливо знищити якусь країну за допомогою цих ракет, але можна загрожувати їй і займати більш вигідну позицію на переговорах», – заявив Хейнонен.

Він раніше неодноразово відвідував іранські ядерні об'єкти в рамках моніторингових місій агентства і мав контакти з високопосадовцями Ірану в ядерному секторі. Хейнонен вважає, що можливе застосування ядерної зброї створить величезні ризики для Тегерана. Тому іранська влада, швидше за все, обмежиться його використанням у переговорному процесі як «козирем і загрозою».

До слова, Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах.

Пізніше стало стало відомо, що Ізраїль розглядає варіанти відповіді на ракетну атаку Ірану. Однак удари по ядерних об'єктах Ірану наразі не плануються.