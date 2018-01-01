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    Події в Україні

    На окупованій території Донбасу зник мобільний зв’язок - ОБСЄ

    Деякі мобільні телекомунікаційні служби припинили роботу в районах, що не контролюються українським урядом
    Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили, що на окупованих територіях Донбасу не працюють деякі служби мобільного зв'язку. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 13 січня 2018 року. Представники місії підтвердили, що деякі мобільні телекомунікаційні служби припинили роботу в районах, що не контролюються українським
    • Сьогодні, 10:13
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    Люди на окупованій частині Донбасу залишилися без мобільного зв'язку
    Люди на окупованій частині Донбасу залишилися без мобільного зв'язку

    Деякі мобільні телекомунікаційні служби припинили роботу в районах, що не контролюються українським урядом

    Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили, що на окупованих територіях Донбасу не працюють деякі служби мобільного зв'язку. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 13 січня 2018 року.

    Представники місії підтвердили, що деякі мобільні телекомунікаційні служби припинили роботу в районах, що не контролюються українським урядом.

    Зокрема, у підконтрольному «ЛНР» селищі Талове продавчиня розповіла патрульній місії, що люди стурбовані такими подіями. Адже жителі села повинні зателефонувати в службу таксі або викликати «швидку», щоб дістатися лікарні. 

    Інша жінка, яке живе на підконтрольних Україні територіях, розповіла ОБСЄ, що хвилюється за свою бабусю. Остання живе в окупованих районах, і родина втратила з нею зв'язок через припинення роботи мобільного зв'язку.

    Раніше повідомлялося, що 11 січня в ОРДЛО зник зв'язок мобільного оператора Vodafone Ukraine, а згодом також призупинив роботу й оператор проросійських найманців «Лугаком».

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