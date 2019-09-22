На підприємстві у Харкові загинув робітник



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Від отриманих травм 59-річний чоловік загинув на місці

Працівник фірми під час замішування пасти потрапив в обладнання переробного станку

У Харкові на одному з приватних підприємств загинув робітник. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Повідомлення про інцидент надійшло до Новобаварського відділу поліції 21 вересня.

Як повідомляється, у виробничому цеху, в якому виготовляють компоненти для лінолеуму, працівник фірми під час замішування пасти потрапив в обладнання переробного станку. Від отриманих травм 59-річний чоловік загинув на місці.

Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Відкрито кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» (ч. 2 ст. 272 ККУ).

З’ясовуються усі обставини трагедії.

Раніше на робітника у сталеварному цеху на Полтавщині впала балка.