  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На підприємстві у Харкові загинув робітник

    • Розсилка
    <p>Від отриманих травм 59-річний чоловік загинув на місці</p> - На підприємстві у Харкові загинув робітник

    Від отриманих травм 59-річний чоловік загинув на місці

    Працівник фірми під час замішування пасти потрапив в обладнання переробного станку

    У Харкові на одному з приватних підприємств загинув робітник. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    Повідомлення про інцидент надійшло до Новобаварського відділу поліції 21 вересня.

    Як повідомляється, у виробничому цеху, в якому виготовляють компоненти для лінолеуму, працівник фірми під час замішування пасти потрапив в обладнання переробного станку. Від отриманих травм 59-річний чоловік загинув на місці.

    Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

    Відкрито кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» (ч. 2 ст. 272 ККУ).

    З’ясовуються усі обставини трагедії.

    Раніше на робітника у сталеварному цеху на Полтавщині впала балка.

    Читайте також
    Харків смерть робота праця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ