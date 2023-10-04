На півдні три російські ДРГ спробували прорватися човнами: що з цього вийшло

Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях

Українські військові знищили три човни з диверсійно-розвідувальними групами окупантів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що артилерійських обстрілів росіян на південному напрямку фронту стає менше.

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«Обстрілів ворога стає ще менше, за кількістю це 60+, але використовують вони набагато менше снарядів. Понад 300 снарядів на 60 обстрілів - це значно нижча щільність, ніж була. Певною мірою це відбувається і внаслідок нашої бойової роботи», - розповіла Гуменюк.

За її словами, за добу ЗСУ знищили два польові пункти боєпостачання росіян та три човни з диверсійно-розвідувальними групами на півдні України. Речниця також повідомила, що російські війська на лінії фронту продовжують авіаційний терор. Лише за останню добу окупанти завдали три удари керованими авіабомбами.

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Ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях. Нагадаємо, кілька днів тому На південному напрямку за добу Українські захисники знищили сім ворожих човнів, які використовували російські диверсанти.

Раніше неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумської області на території України проникла російська диверсійно-розвідувальна група. Вона складалась приблизно з десяти осіб. Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за держаний кордон України.