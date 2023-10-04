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На півдні три російські ДРГ спробували прорватися човнами: що з цього вийшло

glavcom.ua
На півдні три російські ДРГ спробували прорватися човнами: що з цього вийшло
ЗСУ знищили три російські ДРГ на півдні
Фото: Getty Images

Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях

Українські військові знищили три човни з диверсійно-розвідувальними групами окупантів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що артилерійських обстрілів росіян на південному напрямку фронту стає менше.

«Обстрілів ворога стає ще менше, за кількістю це 60+, але використовують вони набагато менше снарядів. Понад 300 снарядів на 60 обстрілів - це значно нижча щільність, ніж була. Певною мірою це відбувається і внаслідок нашої бойової роботи», - розповіла Гуменюк.

За її словами, за добу ЗСУ знищили два польові пункти боєпостачання росіян та три човни з диверсійно-розвідувальними групами на півдні України. Речниця також повідомила, що російські війська на лінії фронту продовжують авіаційний терор. Лише за останню добу окупанти завдали три удари керованими авіабомбами.

Ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській Чернігівській та Сумській областях. Нагадаємо, кілька днів тому На південному напрямку за добу Українські захисники знищили сім ворожих човнів, які використовували російські диверсанти.

Раніше неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумської області на території України проникла російська диверсійно-розвідувальна група. Вона складалась приблизно з десяти осіб. Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за держаний кордон України.

Теги: війна окупанти росіяни Херсонщина

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