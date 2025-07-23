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Центр рекрутингу пояснив, чому працівники ТЦК відвідують масові заходи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Центр рекрутингу пояснив, чому працівники ТЦК відвідують масові заходи
Ігор Швайка наголосив, що багато працівників ТЦК мають бойовий досвід
фото: скриншот з відео

Заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ: Мобілізація – це не про вибір, а про обов’язок

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також рекрутери активно беруть участь у масових заходах задля посилення мобілізаційної кампанії. Про це повідомив Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ, в ефірі «Новини.Live», передає «Главком».

«Для того, щоб привести людей рік тому, достатньо було поговорити з вами, а сьогодні, щоб привести ту ж саму кількість людей, нам треба туди прийти, тут проагітувати, роздатковий матеріал зробити, провести вікторину, по тактичній медицині провести заняття», – підкреслив Швайка.

Як зазначив військовий, чимало співробітників ТЦК мають бойовий досвід і служили на різних напрямках фронту, завдяки цьому вони можуть переконливо мотивувати інших, наводячи власний приклад.

«Мобілізація – це не про вибір, а про обов’язок. А як до цього обов’язку спонукати, то всі шукаємо ці способи», – зауважив Ігор Швайка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розглядає ідею впровадження мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК-СП). Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки та ефективності мобілізаційних заходів в умовах частих ракетних ударів з боку РФ.

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Теги: ЗСУ мобілізація

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