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Поліція влаштувала масові перевірки студентів призовного віку. Одного з них вираховує за телефонними дзвінками

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Поліція влаштувала масові перевірки студентів призовного віку. Одного з них вираховує за телефонними дзвінками
Слідство підозрює, що службові особи навчальних закладів зарахували студентів призовного віку з метою їхнього ухилення від мобілізації
ілюстративне фото/depositphotos.com

На Хмельниччині у групу ризику потрапило понад 2 тис. осіб призовного віку, які навчаються

У Хмельницькій області управління стратегічних розслідувань Нацполіції отримало доступ до документів з вищих та професійно-технічних навчальних закладів щодо навчання чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У результаті перевірок правоохоронці виявили 2044 студента призовного віку, які у такий спосіб можуть ухилятися від мобілізації. З них 513 здобувачів освіти вчасно не оновили військово-облікові дані. Ще 302 особи взагалі не перебувають на військовому обліку. Крім того, 28 студентів – у розшуку поліції. Окремо 27 осіб із числа студентів ТЦК уже мобілізувало після передачі інформації від силовиків.

Крім того, слідство має інформацію, що службові особи вищих та професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, ймовірно організували незаконне зарахування на навчання військовозобов’язаних осіб призовного віку з метою їх ухилення від мобілізації. Зокрема, правоохоронці вважають, що посадовці одного з державних навчальних закладів області приховують відсутність студентів чоловічої статі у віці від 25 років до 60 років на навчальних заняттях. Водночас цим же студентам формально виставляється академічна успішність та виконання вимог навчального плану і графіку навчального процесу.

Слідство допитало свідка у цьому кримінальному провадженні, який підтвердив: чоловіки призовного віку не відвідують навчальний заклад, а під час навчального процесу перебувають на роботі. При цьому викладачі ставлять відмітки про їх присутність на заняттях та відомості про успішність з метою не відрахування таких осіб з навчального закладу.

Випадок можливого фіктивного навчання слідство виявило й у філії одного з державних вишів на Хмельниччині. У матеріалах досудового розслідування наголошується, що студент не буває на заняттях, не займається навчальним процесом. Такі дії можуть свідчити про його ухилення від мобілізації, припускають правоохоронці. Аби перевірити чи спростувати цей факт, слідчі обласної поліції отримали тимчасовий доступ до телефонних дзвінків та sms-повідомлень студента призовного віку за період з січня 2023 року-до 22 липня 2025 року. Суд надав доступ у рамках кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, що голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак повідомив, що після проведених перевірок у 2024-2025 роках, із закладів вищої освіти відраховано понад 50 тисяч чоловіків віком старших за 25 років. Посадовець наголосив на необхідності порушення питання не лише про притягнення до відповідальності, а в деяких випадках – і про анулювання ліцензій закладам на провадження освітньої діяльності.

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Теги: поліція мобілізація студенти війна Хмельниччина

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Кримінал

Поліція влаштувала масові перевірки студентів призовного віку. Одного з них вираховує за телефонними дзвінками
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