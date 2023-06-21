На Полтавщині знешкоджено «Шахед», який не долетів до цілі через брак палива

Бойова частина дрона впала окремо, піротехніки знешкодили її

Нещодавно на Полтавщині був випадок, коли «Шахед», не долетів до цілі та впав. Ймовірно в нього закінчився бензин. Про це повідомив заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артема Бондаренко, передає місцеве видання «Зміст».

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Зазначається, що бойова частина дрона впала окремо, піротехніки знешкодили її. А решту «Шахеда» направили на експертизу.

Бондаренко закликав не наближатися до виявлених безпілотників та негайно викликати фахівців, які знешкодять пастку. Такі дрони часто трапляються у полі, лісі, лісосмугах, пляжі тощо.

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Росіяни можуть встановлювати на них датчики цілі, які спрацьовують, коли до них наближається людина. Після цього відбувається вибух, а людина може залишитися без кінцівок чи загинути.

Нагадаємо, вночі 21 червня Повітряні сили знищили всі шість ворожих дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Хмельниччину.

Внаслідок нічної атаки на Хмельниччину уламок «Шахеда» впав на дах приватного будинку в одному із районів.