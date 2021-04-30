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    На Прикарпатті сталася ДТП з автобусом, є загиблі

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    ДТП сталася поблизу Коломиї - На Прикарпатті сталася ДТП з автобусом, є загиблі

    ДТП сталася поблизу Коломиї

    Фото: Нацполіція

    Внаслідок лобового зіткнення автомобіля та рейсового автобуса загинули водій та пасажирка легковика

    Поблизу Коломиї на Прикарпатті у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль «КІА» та рейсовий автобус. Двоє людей загинули. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook.

    «Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні приблизно о 15:00 в селі Корнич, що на Коломийщині. Внаслідок лобового зіткнення автомобіля «КІА» та рейсового автобуса загинули водій та пасажирка легковика», – йдеться у повідомленні.

    За даними поліції, в автомобілі «КІА» знаходилось двоє одеситів: водій та пасажирка, які отримали смертельні травми. У рейсовому автобусі сполученням Івано-Франківськ - Сятин знаходилось близько 23 осіб. Шестеро з них доставлені до лікарні, інших на місці оглядають медики.

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    На Прикарпатті сталася ДТП з автобусом, є загиблі
    На Прикарпатті сталася ДТП з автобусом, є загиблі
    На Прикарпатті сталася ДТП з автобусом, є загиблі

    На місці аварії працювали слідчі обласного главку поліції, рятувальники. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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    Теги: Національна поліція України ДТП Івано-Франківщина водій автомобіль рятувальники
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