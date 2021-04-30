Під Києвом автомобіль збив на смерть лося (фото)

Тварина раптово вибігла на дорогу з лісу

Сьогодні, 30 квітня, на Житомирській трасі автомобіль збив лося, який вибіг на дорогу.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 93 кілометрі траси, повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля. Від отриманих травм лось загинув.

В результаті ДТП автомобіль отримав пошкодження.

На місці ДТП працювали правоохоронці, які встановлять обставини аварії.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. Як розповіли в поліції, потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo.

У вересні 2020 року на автошляху Київ-Овруч поблизу с. Вовчків Поліського району сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль BMW зіткнувся з лосем. Тоді загинула пасажирка автомобіля.