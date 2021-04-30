Під Києвом автомобіль збив на смерть лося (фото)
У результаті зіткнення з лосем автомобіль отримав пошкодження
Тварина раптово вибігла на дорогу з лісу
Сьогодні, 30 квітня, на Житомирській трасі автомобіль збив лося, який вибіг на дорогу.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на 93 кілометрі траси, повідомляє dtp.kiev.ua.
За попередніми даними, тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля. Від отриманих травм лось загинув.
В результаті ДТП автомобіль отримав пошкодження.
На місці ДТП працювали правоохоронці, які встановлять обставини аварії.
Нагадаємо, 20 серпня 2020 року на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. Як розповіли в поліції, потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo.
У вересні 2020 року на автошляху Київ-Овруч поблизу с. Вовчків Поліського району сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль BMW зіткнувся з лосем. Тоді загинула пасажирка автомобіля.