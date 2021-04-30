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    Під Києвом автомобіль збив на смерть лося (фото)

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    У результаті зіткнення з лосем автомобіль отримав пошкодження - Під Києвом автомобіль збив на смерть лося (фото)

    У результаті зіткнення з лосем автомобіль отримав пошкодження

    Фото: dtp.kiev.ua

    Тварина раптово вибігла на дорогу з лісу

    Сьогодні, 30 квітня, на Житомирській трасі автомобіль збив лося, який вибіг на дорогу.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася на 93 кілометрі траси, повідомляє dtp.kiev.ua.

    За попередніми даними, тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля. Від отриманих травм лось загинув.

    В результаті ДТП автомобіль отримав пошкодження.

    На місці ДТП працювали правоохоронці, які встановлять обставини аварії.

    Нагадаємо, 20 серпня 2020 року на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. Як розповіли в поліції, потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo.

    У вересні 2020 року на автошляху Київ-Овруч поблизу с. Вовчків Поліського району сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль BMW зіткнувся з лосем. Тоді загинула пасажирка автомобіля.

    Теги: ДТП Київщина тварини автомобіль
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