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    Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)

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    Автомобіль КІА залетів на бетонний відбійник - Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)
    Автомобіль КІА залетів на бетонний відбійник
    Фото: Магнолія-ТВ

    У ДТП потрапили три автомобілі та велосипедист

    У четвер, 29 квітня, ввечері на Великій Кільцевій дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    На перетині з Мінським проспектом зіштовхнулися три автівки та велосипедист, повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За попередньою інформацією, автомобіль BMW протаранив автівку KIA, яка рухалась попереду. Від цього зіткнення автівку КІА занесло і вона збила велосипедиста, який стояв на острівці безпеки. Далі автомобіль зніс світлофор і залетів на бетонний відбійник.

    Велосипедист від удару впав попутній автомобіль KIA Ceed, який стояв на червоному сигналі світлофора.

    Водія двоколісного у важкому стані шпиталізували до лікарні. Очевидці розповіли, що постраждалого без свідомості занесли на ношах до карети швидкої. Велосипед розлетівся на друзки.

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    Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 29 квітня вранці на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Форд», маршрутного автобуса та вантажівки.

    Теги: ДТП Київ автомобіль велосипедист
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