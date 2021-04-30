Масштабна ДТП у Києві: автівка зависла на бетонному відбійнику (фото, відео)

У ДТП потрапили три автомобілі та велосипедист

У четвер, 29 квітня, ввечері на Великій Кільцевій дорозі в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

На перетині з Мінським проспектом зіштовхнулися три автівки та велосипедист, повідомляє «Магнолія-ТВ».

За попередньою інформацією, автомобіль BMW протаранив автівку KIA, яка рухалась попереду. Від цього зіткнення автівку КІА занесло і вона збила велосипедиста, який стояв на острівці безпеки. Далі автомобіль зніс світлофор і залетів на бетонний відбійник.

Велосипедист від удару впав попутній автомобіль KIA Ceed, який стояв на червоному сигналі світлофора.

Водія двоколісного у важкому стані шпиталізували до лікарні. Очевидці розповіли, що постраждалого без свідомості занесли на ношах до карети швидкої. Велосипед розлетівся на друзки.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 29 квітня вранці на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Форд», маршрутного автобуса та вантажівки.