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    Події в Україні

    На Прикарпатті трьох чоловіків засипало кукурудзою на елеваторі

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    <span>Рятувальники підняли на поверхню тіла двох загиблих людей</span> - На Прикарпатті трьох чоловіків засипало кукурудзою на елеваторі
    Рятувальники підняли на поверхню тіла двох загиблих людей
    Фото: ДСНС

    Працівникам підприємства та рятувальникам вдалося врятувати лише одного робітника

    У понеділок ввечері, 28 жовтня, у селі Кінашів Галицького району Іано-Франківської області на території елеватора для зберігання кукурудзи приватного підприємства «Агро-Віта» в приймальній ямі сушки елеватора трьох людей засипало кукурудзою.

    Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

    «Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, працівниками підприємства врятовано чоловіка, 1986 р.н. Потерпілого було передано працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги та госпіталізовано до Галицької ЦРЛ. Рятувальники, прибувши до місця виклику, спільно з працівниками підприємства о 21:41 підняли тіло чоловіка 1963 р.н. та о 22:02 виявили та підняли тіло чоловіка 2000 р.н», - розповіли рятувальники.

    Для проведення робіт з пошуку потерпілих було залучено 18 чоловік на чотирьох одиницях техніки від Управління ДСНС.

    ДСНС Івано-Франківщина смерть рятувальники
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