Біля Чернівців з'явиться один із найдовших мостів (фото)

Між Глиницею та Дубівцями зводять 120–метровий тимчасовий міст

У Чернівецькій області встановлюють тимчасовий міст через річку Прут

У Чернівецькій області встановлюють тимчасовий міст через річку Прут, який буде одним із найдовших в Україні, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

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Аварійний міст на дорозі Т–26–07 демонтували наприкінці 2021 року. Звести нову переправу завадила війна.

Між Глиницею та Дубівцями зводять 120–метровий тимчасовий міст, завдяки якому скоротиться шлях до кордону з Румунією. Металеві конструкції передала Норвегія.

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Фото: ua.news

Зараз влаштовують опори тимчасової переправи. За допомогою потужного гідравлічного віброзанурювача вже занурили 12 труб на глибину 5 м від середнього рівня води.

Для занурення труб до проєктної позначки на більшу глибину увели в експлуатацію бурову техніку.

Найближчим часом на об’єкт прибудуть чотири мостові комплекти легкозбірної прогонової будови типу acrow/bailey. З них буде скомбіновано міст, яким зможуть рухатися не лише легкові авто, а й вантажівки. Ширина проїзної частини становитиме чотири метри.

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Рух регулюватимуть світлофори.

Нагадаємо, в Чернігівській області запрацював перший модульний міст із шести, які були передані Україні урядом Франції.