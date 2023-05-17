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Біля Чернівців з'явиться один із найдовших мостів (фото)

glavcom.ua
Біля Чернівців з'явиться один із найдовших мостів (фото)
Між Глиницею та Дубівцями зводять 120–метровий тимчасовий міст
фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

У Чернівецькій області встановлюють тимчасовий міст через річку Прут

У Чернівецькій області встановлюють тимчасовий міст через річку Прут, який буде одним із найдовших в Україні, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Аварійний міст на дорозі Т–26–07 демонтували наприкінці 2021 року. Звести нову переправу завадила війна.

Між Глиницею та Дубівцями зводять 120–метровий тимчасовий міст, завдяки якому скоротиться шлях до кордону з Румунією. Металеві конструкції передала Норвегія.

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Фото: ua.news

Зараз влаштовують опори тимчасової переправи. За допомогою потужного гідравлічного віброзанурювача вже занурили 12 труб на глибину 5 м від середнього рівня води.

Для занурення труб до проєктної позначки на більшу глибину увели в експлуатацію бурову техніку.

Найближчим часом на об’єкт прибудуть чотири мостові комплекти легкозбірної прогонової будови типу acrow/bailey. З них буде скомбіновано міст, яким зможуть рухатися не лише легкові авто, а й вантажівки. Ширина проїзної частини становитиме чотири метри.

Рух регулюватимуть світлофори.

Нагадаємо, в Чернігівській області запрацював перший модульний міст із шести, які були передані Україні урядом Франції.

Теги: річка Чернівці війна міст

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