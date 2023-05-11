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Україна отримала від Британії крилаті ракети для контрнаступу – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримала від Британії крилаті ракети для контрнаступу – CNN
фото з відкритих джерел

Велика Британія отримала від уряду України запевнення, що ці ракети будуть використовуватися тільки на суверенній території України

Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал напередодні довгоочікуваного контрнаступу. Про це повідомляє CNN .

Як зазначається в публікації, критично важливо, що у Storm Shadow достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб території, що утримується Росією, на сході України.

Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала від уряду України запевнення, що ці ракети будуть використовуватися тільки на суверенній території України, а не на території Росії. Офіційні особи Великобританії раніше робили публічні заяви про те, що Крим є суверенною територією України.

Ракета «змінює правила гри з погляду дальності», сказав виданню високопоставлений військовий представник США, і дає Києву можливості, про які він просив із самого початку війни. Наразі максимальна дальність дії зброї, наданої США, для України становить близько 80 км.

Розгортання ракет відбувається в той час, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ, спрямований на звільнення території, що утримується Кремлем, у східній та південній частинах країни.

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms, про які Україна давно просила.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що його країні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж вона розпочне контрнаступ, щоб дозволити прибути до країни ще трохи обіцяної західної військової допомоги.

Теги: чиновник Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент ракета звільнення правила контрнаступ

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