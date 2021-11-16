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    У Києві водій таксі протаранив маршрутку (відео)

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    ДТП сталася на перехресті проспекта Маяковського та вулиці Закраєвського - У Києві водій таксі протаранив маршрутку (відео)
    ДТП сталася на перехресті проспекта Маяковського та вулиці Закраєвського
    фото: скріншот із відео

    Водій легковика виїхав на червоне світло

    У Києві на перехресті не розминулися водій легковика та маршрутки. Про це повідомляє Telegram-канал«Київ Оперативний».

    ДТП сталася на перехресті проспекта Маяковського та вулиці Закраєвського. За словами свідків, водій легковика намагався проїхати на червоне світло, в цей момент в нього врізалася маршрутка. Від удару таксі сильно постраждало. Удар прийшов на передню частину, де знаходився пасажир.

    За попередніми даними водій таксі серйозно не постраждав. У якому стані знаходиться пасажир легковика – невідомо. Про те, як зазначає автор відео, він весь у крові.

    Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовувати правоохоронці.

    Як повідомлялося, 15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.

    14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.

    Того ж дня на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.

    Теги: таксі ДТП водій
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    У Києві водій таксі протаранив маршрутку (відео)