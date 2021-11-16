У Києві водій таксі протаранив маршрутку (відео)
Водій легковика виїхав на червоне світло
ДТП сталася на перехресті проспекта Маяковського та вулиці Закраєвського. За словами свідків, водій легковика намагався проїхати на червоне світло, в цей момент в нього врізалася маршрутка. Від удару таксі сильно постраждало. Удар прийшов на передню частину, де знаходився пасажир.
За попередніми даними водій таксі серйозно не постраждав. У якому стані знаходиться пасажир легковика – невідомо. Про те, як зазначає автор відео, він весь у крові.
Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовувати правоохоронці.
Як повідомлялося, 15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.
14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.
Того ж дня на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.