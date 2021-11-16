Була у навушниках: у Харкові 19-річна дівчина загинула під колесами трамвая

Дівчина у навушниках переходила через трамвайні рейки у невстановленому для цього місці

У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова 19-річна дівчина потрапила під трамвай, коли переходила колії у невстановленому для цього місці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Внаслідок наїзду вона отримала тяжкі травми, від яких померла у лікарні. Як повідомляють місцеві ЗМІ, у неї були численні тілесні ушкодження, серед яких черепно-мозкова травма та перелом ребер. Загибла нібито була іноземною студенткою місцевого медичного університету.

За даними поліції, дівчина переходила колії у навушниках, тому не почула звукового сигналу водія трамвая.

Вирішується питання щодо відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Як повідомлялося, 15 листопада на проспекті Лобановського в Києві автомобіль Volkswagen влетів у Mazda.

14 листопада на Севастопольській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного автобуса.

Того ж дня на вулиці Олени Теліги сталася ДТП зі смертельними наслідками.