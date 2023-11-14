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Країни з найбільшою кількістю жертв від протипіхотних мін: яке місце зайняла Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Країни з найбільшою кількістю жертв від протипіхотних мін: яке місце зайняла Україна
Загалом 85 країн і п'ять територій на планеті наразі забруднені наземними мінами
фото ілюстративне

У 2022 році від цієї зброї та бомб, що не розірвалися, у світі було вбито 1661 і важко поранено 3015 людей

За кількістю жертв протипіхотних мін у 2022 році Україна стала другою після Сирії країною. Про це йдеться у довідці Landmine Monitor 2023, підготовленій гуманітарною організацією Handicap International (HI).

Сирія (834 людини), Україна (608), Ємен (582) і М'янма (545) є країнами з найбільшою кількістю жертв – убитих і поранених, зазначається у документі, оприлюдненому 14 листопада.

Загалом у 2022 році від цієї зброї та бомб, що не розірвалися, було вбито 1661 і важко поранено 3015 людей, 85% з них – цивільні і майже половина жертв серед цивільних – це діти.

Таке високе число в основному пояснюється збільшенням збройних конфліктів і саморобним мінуванням з 2015 року. Особливо широко використовували протипіхотні міни збройні сили Росії та М’янми, зазначаються автори документа.

За даними Landmine Monitor, з початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року російські війська широко використовували протипіхотні міни щонайменше 13 різних типів.

«Після багатьох років занепаду, починаючи з 2015 року, ми щороку страждаємо від великої кількості жертв мін. Конфлікти зростають, а деякі армії масово використовують наземні міни. Ми також спостерігаємо, що території залишаються забрудненими протягом тривалого часу. Це призводить до жертв через тривалий час після завершення конфлікту», – зазначила керівниця політичного відділу Handicap International у Німеччині Ева Марія Фішер.

Загалом 85 країн і п'ять територій на планеті наразі забруднені наземними мінами.

Нагадаємо, триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. 

Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Теги: замінування Україна війна

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