На Харківщині родина підірвалася на міні: загинуло четверо осіб
Родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі
7 липня на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо осіб, серед них є дитина.
За словами голови ОВА, родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.
«Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: четверо дорослих та дві дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває», – зазначивв Синєгубов.
Наразі на місці працюють слідчі та рятувальники.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава оголосила про спільний проєкт з Камбоджею з обміну знаннями та технологіями щодо розмінування з країнами світу, включаючи Україну.
До слова, з 25 червня жителям Липецької громади на Харківщині забороняється проїзд до трьох населених пунктів, через мінну небезпеку та ворожі обстріли.
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