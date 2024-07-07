На Харківщині родина підірвалася на міні: загинуло четверо осіб

В авто могли бути шестеро людей: четверо дорослих та дві дитини

Родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі

7 липня на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо осіб, серед них є дитина.

За словами голови ОВА, родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.

«Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: четверо дорослих та дві дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває», – зазначивв Синєгубов.

Наразі на місці працюють слідчі та рятувальники.

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