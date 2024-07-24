На кордоні з Польщею збільшився потік людей

Прикордонники фіксують збільшення потоку осіб та транспорту на 40%

З початком туристичного сезону та підвищенням активності відпочивальників, в пунктах пропуску на кордоні Львівської області спостерігається значне збільшення потоку людей і транспорту на 40%. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники зазначили, що найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Рава-Руська», де часто утворюються черги автомобілів та автобусів. Водночас менша інтенсивність руху відзначається на пунктах «Смільниця», «Грушев» та «Угринів».



Актуальну інформацію про стан накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску можна відстежити на офіційних ресурсах Держприкордонслужби, зокрема на сторінці Західного регіонального управління та 7–го прикордонного Карпатського загону.

Держприкордонслужба також зазначила, що швидкість перетину кордону залежить від координації роботи всіх контрольних служб, які здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску, а також працівників суміжної сторони.

Нагадаємо, на Закарпатті ліквідовано канал переправлення порушників до Румунії. ДПСУ зазначає, що двох організаторів протиправної схеми перетину кордону та п’ятьох їхніх клієнтів затримали правоохоронці на Закарпатті.

Місцеві мешканці за $8 тис. пропонували чоловікам «комплекс послуг» – спочатку селили їх в себе вдома, а потім автівкою підвозили до кордону і вказували «напрямок руху» до Румунії

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.