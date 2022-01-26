На Рівненщині розшукують чоловіка, який показав дитині статеві органи

Чоловік вийшов за дівчинкою з маршрутки

На Рівненщині розшукують чоловіка, який переслідував 13-річну дівчинку, а потім показав їй статеві органи. Про це повідомляють у пресслужбі обласної поліції.

Правоохоронці дізнались про подію із допису 41-річної мами дівчинки у Фейсбук. Згодом жінка звернулась із заявою до поліції.

Попередньо встановлено, що 13-річна дівчинка поверталась маршруткою з гуртка з Рівного та близько 21:20 вийшла на вокзалі у Здолбунові. У цей момент вона помітила, що за нею йде невідомий чоловік. Дзвінок брату його не налякав.

А коли дівчинка зупинилась, щоб пропустити переслідувача, то той показав їй свої статеві органи. Після чого малолітня побігла до магазину та зателефонувала брату, який і забрав її додому.

Нині розпочато досудове розслідування за фактом розбещення малолітньої особи. Наразі особу зловмисника встановлюють. Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

До слова, в Черкаській області затримали пенсіонера, який пропонував неповнолітнім дівчатам оральний секс. Поліція знайшла того ж дня, коли ролик поширився у соцмережах.