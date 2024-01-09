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Депутати Шкрум і Наталуха вперше стали батьками (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутати Шкрум і Наталуха вперше стали батьками (фото)
У Альони Шкрум та Дмитра Наталухи народилася донечка
Фото: happyukrainian / Instagram

Дівчинку назвали Лук’яною

Народна депутатка від ВО «Батьківщина» Альона Шкрум народила донечку. Батьком дитини є член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Дмитро Наталуха. Про це парламентарка повідомила у Facebook.

Дівчинку назвали Лук’яною, але нардепка скорочено називає Лу.

Депутати Шкрум і Наталуха вперше стали батьками (фото) фото 1

«Люба Лу, Дякую тобі, що ти обрала мене, нас з Дмитро Наталуха, та Україну, як пункт своєї появи у цей світ. Обрала ти ой який непростий час)

Ти точно не шукаєш легкої та звичайної долі. Але сподіваюсь, вона буде дуже-дуже щасливою.

Ти вже стільки мене навчила, що не віриться, як це можливо, і яка я була дивна, що так багато часу втратила на переживання і думки про неважливі речі», – йдеться у повідомленні.

Шкрум уточнила, що дитину з’явлася на світ трохи раніше очікуваного терміну. «Ми очікували тебе лише в кінці січня. Змусила ти нас вже дуже понервувати, але, ну що ж, значить: тобі дуже хотілось зʼявитися тут, на ззовні, скоріше», – написала нардепка.

«Вона також уточнила, що першу свою ніч новонароджена дівчинка провела в укритті.

Перша твоя ніч у бомбосховищі – була вчора, ти її успішно та спокійненько проспала.

Вітаю тебе! Колись буду тобі це розказувати; ти, звісно, не будеш мене особливо слухати,  бо тобі це буде не цікаво і не зрозуміло, але я буду розказувати знову і знову. Привіт всім – від Лукʼяни Дмитрівни Наталухи) Наш Лучік», – додала Шкрум.

6 фото
На весь екран

Шкрум і Наталуха одружилися 6 вересня 2015 року. Пара разом навчалася в Кембриджі (США). 

Раніше стало відомо, що у народної депутатки від фракції «Європейська солідарність» Софії Федини поповнення у сім’ї. У неї народився хлопчик.

Теги: Батьківщина партії діти

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