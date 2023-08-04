Загинув у день, коли народилася донька. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Пантелюка

Чоловік був кандидатом в майстри спорту України з греко-римської боротьби

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Пантелюка.

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24-річний лейтенант Сергій Пантелюк із позивним Артист помер 26 лютого 2022 року. Офіцер героїчно відбивав наступ колони російських танків на Чернігівщину.

Сергій народився у селі Бирлівка Вінницької області. «Мій син не простий рядовий, він офіцер! Сергій змалечку марив армією, він багато читав і займався греко-римською боротьбою, – розповіла мама покійного Світлана Пантелюк. – Має звання кандидата у майстри спорту України, здобув чимало кубків та медалей. Ми ним дуже гордились, вважали великою надією на світле майбутнє, а Сергій завжди наголошував, що забезпечить нам, батькам, достойну старість.»

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«Поки Сергій вчився, чоловік мій рік воював у зоні АТО під час шостої хвилі мобілізації. Коли ж син отримав диплом, пішов служити у танкову бригаду в Гончарівському на Чернігівщині. Захищав наш мир та спокій. Чому моє серце нічого не відчуло і я не врятувала сина…» – додала жінка.

Сергій закінчив Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та Національну академію Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Там він познайомився з командиром Сергієм Телушковим. Наприкінці лютого минулого року вони разом давали відсіч ворогу під Рівнопіллям. Сергій Телушков загинув на місці, а Сергій Пантелюк – за кілька годин після свого командира.

Загиблі воїни Сергій Пантелюк та Сергій Телушков фото з відкритих джерел

«Вони разом були на ротації на сході України, пліч-о-пліч пройшли зону АТО. Вони разом дружили і разом тримали оборону. У Сергія завжди було гарне почуття гумору, завжди був готовий прийти на допомогу, це була людина з великим серцем», – розповіла наречена загиблого військовослужбовця Сергія Телушкова.

Сергій завжди був дуже веселим та непосидючим, за це й отримав позивний Артист. Після випуску молодий офіцер потрапив на службу командиром взводу у 1 окрему танкову Сіверську бригаду і поїхав на територію ООС.

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«Я така мама, що за ним їздила всюди. Навіть коли він був у зоні АТО, я приїздила до нього в Мар‘їнку. А інакше просто вчинити не могла. І він тоді через поля приїздив до мене, щоб я його побачила», – пригадала мати захисника.

Сергій був родом із Вінниччини фото з відкритих джерел

Коли повернувся з ротації, восени 2021 року одружився. Молоде подружжя у 2022-му мало стати щасливими батьками, вони разом обрали ім’я для дитини. Однак почалася повномасштабна війна, Сергій знову опинився на передовій.

Сергій Пантелюк із дружиною фото з відкритих джерел

25 лютого 2022 року Артист встиг востаннє зателефонувати мамі й сказав, що вони успішно б'ють ворогів. Того дня танковий екіпаж Сергія вступив у бій з танковою колоною російських окупантів, які наступали на Чернігівщину біля с. Рівнопілля. Ударною хвилею з танку збило командира роти, Сергій зістрибнув за ним і сам отримав важке поранення у ногу. Офіцера встигли доставити до госпіталю, однак вночі 26 лютого о 3:20 він помер. І саме в цей час народилася його єдина донечка, на яку він дуже чекав. Цього ж дня мамі вже ніхто не відповідав з номера сина.

«Син з великої літери – ти найкращий Син у світі. Ми не знаємо, як жити далі. Ти ж говорив, що «Пантелючко, все буде добре. Ви в мене найкращі батьки у світі», – зауважила мама Світлана Пантелюк.

Посмертно лейтенант Пантелюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Поховали військового у рідному селі на Вінниччині. Вдома на Сергія чекали батьки, брат, дружина і новонароджена донечка Мілана.

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«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.