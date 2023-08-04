Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинув у день, коли народилася донька. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Пантелюка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Загинув у день, коли народилася донька. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Пантелюка
З перших днів російської агресії офіцер Сергій Пантелюк став на захист рідної землї
фото з відкритих джерел

Чоловік був кандидатом в майстри спорту України з греко-римської боротьби

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Пантелюка.

24-річний лейтенант Сергій Пантелюк із позивним Артист помер 26 лютого 2022 року. Офіцер героїчно відбивав наступ колони російських танків на Чернігівщину.

Сергій народився у селі Бирлівка Вінницької області. «Мій син не простий рядовий, він офіцер! Сергій змалечку марив армією, він багато читав і займався греко-римською боротьбою, – розповіла мама покійного Світлана Пантелюк. – Має звання кандидата у майстри спорту України, здобув чимало кубків та медалей. Ми ним дуже гордились, вважали великою надією на світле майбутнє, а Сергій завжди наголошував, що забезпечить нам, батькам, достойну старість.»

«Поки Сергій вчився, чоловік мій рік воював у зоні АТО під час шостої хвилі мобілізації. Коли ж син отримав диплом, пішов служити у танкову бригаду в Гончарівському на Чернігівщині. Захищав наш мир та спокій. Чому моє серце нічого не відчуло і я не врятувала сина…» – додала жінка.

Сергій закінчив Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та Національну академію Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Там він познайомився з командиром Сергієм Телушковим. Наприкінці лютого минулого року вони разом давали відсіч ворогу під Рівнопіллям. Сергій Телушков загинув на місці, а Сергій Пантелюк – за кілька годин після свого командира.

Загиблі воїни Сергій Пантелюк та Сергій Телушков
Загиблі воїни Сергій Пантелюк та Сергій Телушков
фото з відкритих джерел

«Вони разом були на ротації на сході України, пліч-о-пліч пройшли зону АТО. Вони разом дружили і разом тримали оборону. У Сергія завжди було гарне почуття гумору, завжди був готовий прийти на допомогу, це була людина з великим серцем», – розповіла наречена загиблого військовослужбовця Сергія Телушкова.

Сергій завжди був дуже веселим та непосидючим, за це й отримав позивний Артист. Після випуску молодий офіцер потрапив на службу командиром взводу у 1 окрему танкову Сіверську бригаду і поїхав на територію ООС.

«Я така мама, що за ним їздила всюди. Навіть коли він був у зоні АТО, я приїздила до нього в Мар‘їнку. А інакше просто вчинити не могла. І він тоді через поля приїздив до мене, щоб я його побачила», – пригадала мати захисника.

Сергій був родом із Вінниччини
Сергій був родом із Вінниччини
фото з відкритих джерел

Коли повернувся з ротації, восени 2021 року одружився. Молоде подружжя у 2022-му мало стати щасливими батьками, вони разом обрали ім’я для дитини. Однак почалася повномасштабна війна, Сергій знову опинився на передовій.

Сергій Пантелюк із дружиною
Сергій Пантелюк із дружиною
фото з відкритих джерел

25 лютого 2022 року Артист встиг востаннє зателефонувати мамі й сказав, що вони успішно б'ють ворогів. Того дня танковий екіпаж Сергія вступив у бій з танковою колоною російських окупантів, які наступали на Чернігівщину біля с. Рівнопілля. Ударною хвилею з танку збило командира роти, Сергій зістрибнув за ним і сам отримав важке поранення у ногу. Офіцера встигли доставити до госпіталю, однак вночі 26 лютого о 3:20 він помер. І саме в цей час народилася його єдина донечка, на яку він дуже чекав. Цього ж дня мамі вже ніхто не відповідав з номера сина.

«Син з великої літери – ти найкращий Син у світі. Ми не знаємо, як жити далі. Ти ж говорив, що «Пантелючко, все буде добре. Ви в мене найкращі батьки у світі», – зауважила мама Світлана Пантелюк.

Посмертно лейтенант Пантелюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Поховали військового у рідному селі на Вінниччині. Вдома на Сергія чекали батьки, брат, дружина і новонароджена донечка Мілана.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Не дочекався народження сина. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Телушкова
Теги: пам'ять війна військові смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У тероборону Василь записався у 2021 році, тож долучився до захисту українців одразу з перших днів російського вторгнення
Хвилина мовчання: згадаймо телережисера Василя Яворського
5 липня, 09:00
У 2021 році Максим підписав контракт зі Збройними силами 
Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного пластуна та бойового медика Максима Вороб’єнка
6 липня, 09:00
Роман почав службу у батальйоні «Львів» майже з початку його створення – з 2014 року
Хвилина мовчання: згадаймо поліцейського Романа Рущишина
8 липня, 09:00
2015 року Юрій пішов на військову службу за контрактом до лав держприкордонслужби
Хвилина мовчання: згадаймо викладача та ветерана АТО Юрія Чопика
9 липня, 09:00
Спершу Юрій був стрільцем, а згодом перекваліфікувався на механіка-водія БМП-1
Хвилина мовчання: згадаймо підприємця та волонтера Юрія Ленька зі Львова
10 липня, 09:00
Олег мужньо й самовіддано захищав рідну країну
Хвилина мовчання: згадаймо майстра спорту та розвідника Олега Сірого
2 серпня, 09:00

Суспільство

На Закарпатті обвалився дерев'яний міст із людьми: є загиблі та поранені (фото)
На Закарпатті обвалився дерев'яний міст із людьми: є загиблі та поранені (фото)
Мавпа-втікачка напала на дитину на Хмельниччині
Мавпа-втікачка напала на дитину на Хмельниччині
Загинув у день, коли народилася донька. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Пантелюка
Загинув у день, коли народилася донька. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Пантелюка
Зеленська: перемога Росії зараз стане найгіршим сценарієм для всього людства
Зеленська: перемога Росії зараз стане найгіршим сценарієм для всього людства
Папа Римський вибачився перед українцями
Папа Римський вибачився перед українцями
Керівник «Укрпошти» заінтригував українців відео
Керівник «Укрпошти» заінтригував українців відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
17K
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
16K
«Ожиріння – це хвороба». «Слуга» Безугла спровокувала мережу
9812
Битва за Чорне море. Країна без морської торгівлі – напівкастрована
7977
Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото)
6841
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном

Новини

Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Вчора, 05:28

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту