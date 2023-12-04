У Рівному жінка народила 17-ту дитину

До цього у родині було по вісім хлопців та дівчат

Жінка народила дев’ятого хлопчика вагою майже чотири кілограми

У Рівненському обласному перинатальному центрі у неділю, 3 грудня, жінка народила 17-ту дитину – хлопчика вагою майже чотири кілограми. Головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва розповіла «Суспільному», як почуваються мати та дитина.

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Повідомляється, що жінка з Рівненського району народила хлопчика вагою 3 960 г та зростом 55 см. Мати – 1979 року народження, це її 17 пологи – до цього у родині було по вісім хлопців та дівчат.

«Жінка та дитина – в абсолютно задовільному стані. Жінка народжувала в сідничному передлежанні цю дитинку, але все без ускладнень. Народжує у нас дев'яту дитину, ім'я ще не знають», – розповіла Єнікєєва.

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Варто додати, що для Рівненщини наразі це не рекорд. Наприклад, в лютому цього року в цьому ж перинатальному центрі 43-річна жінка народила 18-ту дитину і заявила, що готова народжувати ще.

Нагадаємо, на 2024 рік заплановане підвищення прожиткового мінімуму, яке вплине і на розмір соціальних виплат для дітей. Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак зазначила, що передбачається встановити прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років – 2 563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн.