На шахті у Запорізькій області загинув робітник



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Інцидент стався на шахті «Експлуатаційна»

Потерпілому на місці була надана перша медична допомога і реанімаційні заходи, проте він помер

На шахті «Експлуатаційна» в Запорізькій області отримав смертельні травми 39-річний чоловік.

Про це у п’ятницю, 21 вересня, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-центр ПрАТ «Запорізький Залізорудний комбінат».

Зазначається, що в результаті раптового відшарування гірської маси з покрівлі виробки на висоті 873 метра був травмований працівник ПАТ «ЗЗРК».

Потерпілому на місці була надана перша медична допомога і реанімаційні заходи, проте він помер.

Наразі на підприємстві створена спеціальна комісія для розслідування обставин нещасного випадку.

Нагадаємо, на початку вересня на шахті «Експлуатаційна» стався обвал породи, загинула одна людина.