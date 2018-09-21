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    Події в Україні

    На шахті у Запорізькій області загинув робітник

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    Інцидент стався на&nbsp;шахті&nbsp;&laquo;Експлуатаційна&raquo;&nbsp; - На шахті у Запорізькій області загинув робітник
    Інцидент стався на шахті «Експлуатаційна» 

    Потерпілому на місці була надана перша медична допомога і реанімаційні заходи, проте він помер

    На шахті «Експлуатаційна» в Запорізькій області отримав смертельні травми 39-річний чоловік. 

    Про це у п’ятницю, 21 вересня, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-центр ПрАТ «Запорізький Залізорудний комбінат».

    Зазначається, що в результаті раптового відшарування гірської маси з покрівлі виробки на висоті 873 метра був травмований працівник ПАТ «ЗЗРК».

    Потерпілому на місці була надана перша медична допомога і реанімаційні заходи, проте він помер.

    Наразі на підприємстві створена спеціальна комісія для розслідування обставин нещасного випадку.

    Нагадаємо, на початку вересня на шахті «Експлуатаційна» стався обвал породи, загинула одна людина.

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