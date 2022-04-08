Київське метро змінює графік роботи: рух «червоною» гілкою продовжено

Працюють пересадочні вузли: «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту», а також «Золоті ворота» – «Театральна»

У столичному метрополітені рух червоною лінією продовжено: поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

Без зупинки поїзди слідують через станції: «Берестейська», «Майдан Незалежності» та «Кловська».

Працюють пересадочні вузли: «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту», а також «Золоті ворота» – «Театральна».

Метро для перевезень пасажирів працює із 07:30 до 19:00. Як курсують поїзди в метрополітені:

Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Театральна».

Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».

Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір».

Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину.

«Нагадую, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.