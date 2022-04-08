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    Київське метро змінює графік роботи: рух «червоною» гілкою продовжено

    Метро Києва поступлво повертається до штатного режиму роботи&nbsp; - Київське метро змінює графік роботи: рух «червоною» гілкою продовжено
    Метро Києва поступлво повертається до штатного режиму роботи 
    фото: Наталка Макогон

    Працюють пересадочні вузли: «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту», а також «Золоті ворота» – «Театральна»

    У столичному метрополітені рух червоною лінією продовжено: поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

    Без зупинки поїзди слідують через станції: «Берестейська», «Майдан Незалежності» та «Кловська».

    Працюють пересадочні вузли: «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту», а також «Золоті ворота» – «Театральна».

    Метро для перевезень пасажирів працює із 07:30 до 19:00. Як курсують поїзди в метрополітені:

    Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Театральна».

    Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».

    Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір».

    Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину.

    «Нагадую, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

    Теги: Київ громадський транспорт метро війна укриття Україна транспорт #stoprussia
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    Київське метро змінює графік роботи: рух «червоною» гілкою продовжено