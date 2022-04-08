Київське метро змінює графік роботи: рух «червоною» гілкою продовжено
Працюють пересадочні вузли: «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту», а також «Золоті ворота» – «Театральна»
У столичному метрополітені рух червоною лінією продовжено: поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Театральна». Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.
Без зупинки поїзди слідують через станції: «Берестейська», «Майдан Незалежності» та «Кловська».
Працюють пересадочні вузли: «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту», а також «Золоті ворота» – «Театральна».
Метро для перевезень пасажирів працює із 07:30 до 19:00. Як курсують поїзди в метрополітені:
Червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Театральна».
Синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки».
Зелена лінія: від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір».
Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину.
«Нагадую, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.