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    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 8 квітня

    В&nbsp;Україні вже близько 6800 житлових будинків знищено або пошкоджено окупантами - Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 8 квітня
    В Україні вже близько 6800 житлових будинків знищено або пошкоджено окупантами
    фото: ДСНС

    Рашисти загострюють ситуацію на Донеччині та Луганщині

    Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині.

    Харків: вночі ворог знову обстріляв з артилерії житлові райони міста Салтівка, ХТЗ, Олексіївка. 14 постраждалих, одна жінка загинула. По області росіяни наносили удари по Дергачах та Балаклії. Крім того, окупанти пошкодили залізницю в Барвінковому, постраждалих немає. Бої тривають в Ізюмському напрямку.

    Луганщина: тривають постійні мінометні обстріли та позиційні бої у Кремінній, Попасній, Рубіжному. Ввечері ворог зосередився на Лисичанську, де запалали ще два будинки. На території області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. Одна людина загинула.

    Донеччина: рашисти загострюють ситуацію, підтискаючи в районах Вугледару, Мар'їнки, Авдіївки, Бахмуту, Торецька та Очеретиного. Вчора удари з гелікоптера по Вугледару, Слов'янську (ракета ХА55) . Внаслідок чого було пошкоджено більше 10 будинків. Крім того, були заблоковані три евакуаційні потяги. Розблоковано рух лише ближче до півночі. На даний час потяги рухаються за маршрутом до Львова і Хмельницького. В результаті обстрілів троє поранених цивільних.

    Маріуполь без змін. Блокада, гуманітарна катастрофа, зачистки, вуличні позиційні бої. Захисники міста борються, відтягуючи на себе значні сили противника.

    Одеська область: внаслідок ракетного удару з моря вражено об'єкти інфраструктури на Одещині близько о 22:50. Подробиці уточнюються.

    Миколаївщина: на усій території ніч була відносно спокійною, окрім Баштанського району, там були обстріли. Деталі з’ясовуються.

    Херсонщина: вночі в області було чутно вибухи. Інформація щодо наслідків наразі відсутня. Загалом ситуація на Херсонщині стає критичнішою: гуманітарна катастрофа в багатьох селах, відсутність води і світла, а головне ліків. Рашисти продовжують мародерити.

    Триває 44-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог готується до наступу на сході України. Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

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    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти Луганщина війна Миколаївщина Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 8 квітня