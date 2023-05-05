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Валерій Пекар Бізнесмен

Контрнаступ України буде успішним. Але він не принесе перемоги

glavcom.ua
Путін не завершить війну, бо це означає його кінець як лідера
фото з відкритих джерел

Війна може завершитися лише там, де почалася, – у Кремлі

Наприкінці Другої світової настав момент, коли поразка Райху стала невідворотною. Ресурси були вичерпані, їх не вистачило би навіть на один фронт, тим більше на два.

Чи міг Райх в цій ситуації капітулювати? Теоретично так. Можна було би зберегти безліч життів з усіх сторін, зберегти залишки промисловості, виторгувати якісь поступки, на які радо пішли би союзники по антигітлерівській коаліції.

Але Гітлер продовжував безнадійну війну, кидаючи на смерть хлопчиків шкільного віку, жертвуючи вже не теперішнім німецького народу, а його майбутнім. Можливо, якісь затяті фанатики й вірили, що фюрер у своїй геніальності ось-ось дістане wunderwaffe, яке вже готове й чекає свого часу. Але сам він точно знав, що нічого такого немає й не буде.

Раціональності у вчинках фюрера годі й шукати. Він застрелився лише тоді, коли війська увійшли в Берлін.

* * *

Досить скоро настане момент, коли поразка Росії буде невідворотною. (Стратегічно вона вже сталася, бо Росія не має сценаріїв з миром, кращий за попередній, але фактично російська поразка має бути зафіксована на полі бою та післявоєнними юридичними рішеннями).

Чи Путін завершить війну в цій ситуації? Теоретично мусив би. Хоча Росія має набагато більше ресурсів, ніж Райх наприкінці війни, але жодного сенсу війна не має. В умовах контролю медіа Путін може «продати» будь-яку ідею, тож суто семантично Росія може оголосити свою перемогу «для внутрішнього користування» в будь-який момент, для цього не потрібні воєнні успіхи.

Але Путін не завершить війну, бо це означає його кінець як лідера. Слабкий лідер підлягає негайному усуненню, а претендентів є достатньо, на всьому спектрі від псевдолібералів до явних нацистів.

Тож війна не зможе завершитися.

Війна не закінчиться на полі бою. Вона може завершитися лише там, де й почалася, – у Кремлі. Завершення війни – це незворотні зміни в самій Росії. А для цього потрібна стратегія такої перемоги, потрібна коаліція, потрібні союзники в самій Росії.

Скоро почнеться український контрнаступ. Вірю, він буде дуже успішний. Але він не принесе перемоги. Час думати, як здобути перемогу після успішного контрнаступу.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія коаліція путін контрнаступ

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Валерій Пекар

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