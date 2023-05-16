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Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
Майже половина опитаних росіян схильні думати, що тією чи іншою мірою цілі «спецоперації» досягнуті
фото ілюстративне

У РФ значно поменшало тих, хто досі вважав українців і росіян одним народом

У російського суспільства з’явився запит на часові рамки щодо закінчення «спеціальної військової операції» в Україні. Про це повідомив Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру Інститут конфліктології та аналізу Росії під час круглого столу в Military Media Center.

Зазначається, що кількість громадян РФ, які вважають, що війна має завершитися не пізніше ніж через пів року, нині становить 41%, це на 10% більше, ніж у грудні-2022. Ще відчутніше зменшилася кількість прихильників безстрокової війни, до «досягнення всіх цілей СВО», – з 48% у грудні-2022 до лише 13% у квітні 2023 року.

Майже половина опитаних росіян схильні думати, що тією чи іншою мірою цілі «спецоперації» досягнуті: близько 4% певні, що цих таємничих цілей досягнуто повністю, 46% – що досягнуто частково.

Також зазначається, що у РФ значно поменшало тих, хто досі вважав українців і росіян одним народом. Зокрема, у грудні минулого року 62% опитаних мешканців РФ вважали українців і росіян єдиним народом, у квітні ж 2023 року цю тезу підтримують майже наполовину менше респондентів – 39%.

Шульга додав, що соціологічні дослідження підтверджують факт розірваності свідомості росіян.

«Факту агресії щодо України у свідомості росіян не існує, тому що, на думку росіян, немає суверенної держави, на яку вони напали, адже громадяни РФ вважають, що під час т.зв. спецоперації їхні військові або рятують українців, або воюють з нацистами, яких треба знищити чи асимілювати», – пояснює він.

У цілому росіяни намагаються представити себе непричетними до війни в Україні. Вони переймаються не жахами, які несе війна, її несправедливістю та антилюдською сутністю, а лише тим, буде конкретний респондент мобілізований до війська чи ні.

На питання «на яких умовах росіяни готові підтримати «СВО» проти Казахстану, Польщі, Грузії чи Балтії» абсолютна більшість опитаних каже, що підтримають за будь-яких підстав: чи ці країни «нападуть на Росію», чи притіснятимуть російськомовних. І лише 15% відповіли: за жодних умов.

Дослідження проводили шляхом телефонного опитування у різних регіонах РФ.

Нагадаємо, триває 447-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Цієї доби РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: війна росія окупанти Україна

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