На Сумщині під час буревію загинув школяр: гілка впала прямо на голову



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На Сумщині загинув 13-річний школяр

У поліції загибель дитини кваліфікують як нещасний випадок

Під час сильного вітру, який днями здійнявся у Сумській області, загинув 13-річний школяр, який повертався додому велосипедом.

Він проїжджав понад греблею, як із сусіднього дерева відчахнулася гілка. Вона пролетіла зо 20 метрів і на швидкості впала підлітку на голову. Першу допомогу дитині намагалися надати перехожі, якій й викликали «швидку», повідомляє ТСН.

Втім, за словами медиків, шансів вижити в дитини не було. Хлопчик помер у лікарні.

У поліції загибель дитини кваліфікують як нещасний випадок. Батьки теж нікого не звинувачують, бо ще рік тому в місці, де сталася трагедія, всі дерева підрізали.

Того, що стихія почне відривати навіть невеликі гілки, не очікував ніхто.

Хруст над головою. Я втискаю голову – на мене чи не на мене, і куди тікати, чи на місці лишатись. І в цей момент доїжджає хлопчик на велосипеді, і в мене на очах це все, – розповів свідок події.