На Сумщині під час буревію загинув школяр: гілка впала прямо на голову
У поліції загибель дитини кваліфікують як нещасний випадок
Під час сильного вітру, який днями здійнявся у Сумській області, загинув 13-річний школяр, який повертався додому велосипедом.
Він проїжджав понад греблею, як із сусіднього дерева відчахнулася гілка. Вона пролетіла зо 20 метрів і на швидкості впала підлітку на голову. Першу допомогу дитині намагалися надати перехожі, якій й викликали «швидку», повідомляє ТСН.
Втім, за словами медиків, шансів вижити в дитини не було. Хлопчик помер у лікарні.
У поліції загибель дитини кваліфікують як нещасний випадок. Батьки теж нікого не звинувачують, бо ще рік тому в місці, де сталася трагедія, всі дерева підрізали.
Того, що стихія почне відривати навіть невеликі гілки, не очікував ніхто.
Хруст над головою. Я втискаю голову – на мене чи не на мене, і куди тікати, чи на місці лишатись. І в цей момент доїжджає хлопчик на велосипеді, і в мене на очах це все, – розповів свідок події.