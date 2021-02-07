На Тернопільщині легковик влетів у мінібус: семеро людей постраждали

У результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму тяжкого ступеня

Водій Opel не впорався з керуванням на неочищеній дорозі, тому машину викинуло на зустрічну смугу

На дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль біля села Зелене в Тернопільській області зіткнулися Opel Vivaro і мінібус Peugeot Expert.

Про це у неділю повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що водій Opel не впорався з керуванням на неочищеній дорозі. Автомобіль викинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з мінібусом Peugeot.

На момент зіткнення в легковику перебувала родина – водій і шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх. У мінібусі перебували дві людини. У результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму тяжкого ступеня.

«Попередня причина автомобільної пригоди – важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 286 Кримінального кодексу України», – сказано в повідомленні.

До слова, сьогодні п’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві.