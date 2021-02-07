  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Тернопільщині легковик влетів у мінібус: семеро людей постраждали

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p><span>У результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму тяжкого ступеня</span><span><o:p></o:p></span></p> - На Тернопільщині легковик влетів у мінібус: семеро людей постраждали

    У результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму тяжкого ступеня

    Фото: МВС

    Водій Opel не впорався з керуванням на неочищеній дорозі, тому машину викинуло на зустрічну смугу

    На дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль біля села Зелене в Тернопільській області зіткнулися Opel Vivaro і мінібус Peugeot Expert.

    Про це у неділю повідомила пресслужба МВС.

    Зазначається, що водій Opel не впорався з керуванням на неочищеній дорозі. Автомобіль викинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з мінібусом Peugeot.

    На момент зіткнення в легковику перебувала родина – водій і шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх. У мінібусі перебували дві людини. У результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму тяжкого ступеня.

    91_42

    «Попередня причина автомобільної пригоди – важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 286 Кримінального кодексу України», – сказано в повідомленні.

    До слова, сьогодні п’яний водій спровокував потрійну дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона у Києві.

    Теги: МВС ДТП водій автомобіль Тернопільщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies