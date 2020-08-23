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    Події в Україні

    На Тернопільщині жінка викинула новонароджену дитину у вуличний туалет

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    <p>Жінка викинула дитину в туалет у дворі і лягла спати<strong></strong></p> - На Тернопільщині жінка викинула новонароджену дитину у вуличний туалет

    Жінка викинула дитину в туалет у дворі і лягла спати

    Фото: Нацполіція

    Родичі про вагітність жінки не здогадувалися, тому що вона повної статури і до останнього працювала в полі

    У Тернопільській області 34-річна жінка викинула власну новонароджену дитину у вуличний туалет.

    Про це у суботу, 22 серпня, повідомляє регіональне управління Нацполіції.

    Зазначено, що жительку одного із сіл Кременецького району госпіталізували в медустанову з післяпологовими травмами і сильною кровотечею.

    До лікарні жінку 1986 року народження, якій на роботі стало погано, привіз чоловік. Постраждалу прооперували. Лікарі повідомили, що жінка днями народжувала. Остання в пологах не зізнавалася, тому про відсутність дитини медики повідомили на лінію 102.

    Родичі стверджують, що про вагітність не здогадувалися, тому що жінка повної статури і до останнього працювала в полі.

    В ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що мешканка Кременецького району народила, ймовірно, в ніч із 18 на 19 серпня. Чоловікові нічого не повідомила, викинула дитину в туалет у дворі і лягла спати. 21 серпня вона вийшла на роботу, де їй стало погано.

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    Про свій вчинок жінка зараз нічого не розповідає. Сім'я підозрюваної забезпечена. Подружжя виховує двох дітей 13-ти і 15-ти років.

    Поліцейські відкрили провадження за статтею про умисне вбивство матір'ю своєї дитини (ст.117 КК України). Чи народився хлопчик живим, встановить судово-медична експертиза.

    Як відомо, торік в Україні батьки покинули понад 330 немовлят.

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