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    Суспільство

    На Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу

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    Наразі у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус - На Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу
    Наразі у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус

    Дитячі садочки нещодавно почали працювати

    У дитячих садках Чернівецької області, які нещодавно почали працювати, зафіксовано спалах коронавірусу. Про це кореспонденту molbuk.ua повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак.

    «Спалах коронавірусу зафіксований у ДНЗ села Молодія Глибоцького району. Там захворіло четверо вихователів. Також сьогодні повідомили про спалах коронавірусу у ДНЗ у Сокирянському районі. Там контактними з хворими були діти», - сказала Наталя Гусак.

    Нагадаємо, у серпні на Буковині відновили роботу понад 33 дитячі дошкільні заклади.

    До відома, станом на 20 серпня у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 56 пацієнтів.

    Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

    До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

    діти дитяча книга Чернівецька область коронавірус
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