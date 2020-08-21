На Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу



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Наразі у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус

Дитячі садочки нещодавно почали працювати

У дитячих садках Чернівецької області, які нещодавно почали працювати, зафіксовано спалах коронавірусу. Про це кореспонденту molbuk.ua повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак.

«Спалах коронавірусу зафіксований у ДНЗ села Молодія Глибоцького району. Там захворіло четверо вихователів. Також сьогодні повідомили про спалах коронавірусу у ДНЗ у Сокирянському районі. Там контактними з хворими були діти», - сказала Наталя Гусак.



Нагадаємо, у серпні на Буковині відновили роботу понад 33 дитячі дошкільні заклади.

До відома, станом на 20 серпня у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 56 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.