У Києві зникла безвісти 15-річна дівчина (фото)



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Розшукується Інна Салій Фото: Нацполіція

Правоохоронці розпочали розшук неповнолітньої

У четвер, 20 серпня, до Деснянського управління поліції звернулася киянка із заявою про зникнення дитини. Жінка повернулася з роботи та виявила відсутність 15-річної доньки, яка взяла рюкзак із речами та пішла з дому на вулиці Митрополита Володимира Сабодана та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

Працівники ювенальної превенції та карного розшуку невідкладно розпочали пошуки неповнолітньої.

Розшукується Салій Інна Миколаївна, 21.06.2005 року народження.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся до плечей, пряме, рижого кольору, очі світло-карі.

Можливо, була одягненау зелені штани та мала при собі рюкзак синього кольору у білу клітинку.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто має інформацію про місцезнаходження дівчини, повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції за номерами: (044) 515–87–83, (067) 650-69-22 або 102.