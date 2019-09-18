На українських дорогах з’явиться ще 17 радарів TruCam



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Прилад TruCam

Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 приладів TruCam

На українських дорогах з четверга, 19 вересня, з’явиться 17 нових приладів TruCam.

Про це у Facebook повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCam», - йдеться в повідомленні.

Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів, щоб попередити це правопорушення й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі.

«За перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов», - йдеться в повідомленні.