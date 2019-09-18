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    Події в Україні

    На українських дорогах з’явиться ще 17 радарів TruCam

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    Прилад TruCam - На українських дорогах з’явиться ще 17 радарів TruCam
    Прилад TruCam

    Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 приладів TruCam

    На українських дорогах з четверга, 19 вересня, з’явиться 17 нових приладів TruCam.

    Про це у Facebook повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

    «З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCam», - йдеться в повідомленні.

    Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів, щоб попередити це правопорушення й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі.

    «За перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов», - йдеться в повідомленні.

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