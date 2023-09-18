Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На війні в Україні загинув доброволець із Грузії
Мамука Мамулашвілі та Закро Шубідзе
фото з соцмереж

Загинув лідер 4 групи Закро Шубідзе

На війні в Україні загинув ще один доброволець із Грузії. Він допомагав ЗСУ боротися з російськими окупантами. Про це повідомив глава Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

«На жаль, сьогодні ми втратили одного з найкращих легіонерів», – йдеться в повідомленні.

Пізніше Мамулашвілі повідомив, що загинув лідер 4 групи Закро Шубідзе.

«Найдобріша людина, яку я зустрічав під час цієї війни! Наша остання зустріч два дні тому. Спочивай з миром», – написав він.

Нагадаємо, триває 572-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: Грузія ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святославу було 32 роки
Мріяв вигнати ворога з рідного Криму і загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Святослава Алексапольського
14 вересня, 09:00
Безпосередньої участі в бойових діях майор Проказін не брав, адже не встиг відновити льотні навички, необхідні для польотів на МІГ-29
24 роки життя присвятив авіації. Згадаймо Сергія Проказіна, який загинув у катастрофі на Житомирщині
15 вересня, 09:00
Вадиму було 36 років
Загинув в бою за Україну в день народження матері. Згадаймо Вадима Блищика
Сьогодні, 09:00

Події в Україні

На одному з напрямків фронту в окупантів різко зросли втрати
На одному з напрямків фронту в окупантів різко зросли втрати
На війні в Україні загинув доброволець із Грузії
На війні в Україні загинув доброволець із Грузії
«Наші все продали». Окупанти бідкається на нестачу озброєння (аудіо)
«Наші все продали». Окупанти бідкається на нестачу озброєння (аудіо)
Німеччина надає Україні новий пакет допомоги
Німеччина надає Україні новий пакет допомоги
ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня
ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня
Вибух у Донецьку: з’явилися фото адміністрації Пушиліна
Вибух у Донецьку: з’явилися фото адміністрації Пушиліна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
26K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
18K
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
13K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії
13K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту