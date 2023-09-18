На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

Загинув лідер 4 групи Закро Шубідзе

На війні в Україні загинув ще один доброволець із Грузії. Він допомагав ЗСУ боротися з російськими окупантами. Про це повідомив глава Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

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«На жаль, сьогодні ми втратили одного з найкращих легіонерів», – йдеться в повідомленні.

Пізніше Мамулашвілі повідомив, що загинув лідер 4 групи Закро Шубідзе.

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«Найдобріша людина, яку я зустрічав під час цієї війни! Наша остання зустріч два дні тому. Спочивай з миром», – написав він.

Нагадаємо, триває 572-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131.