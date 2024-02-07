Рік Малюка: вибухи на Кримському мосту, морські дрони та ліквідація воєнних злочинців

Василь Малюк – український військовий, бригадний генерал, кандидат юридичних наук та учасник бойових дій. З 2001 року Малюк розпочав свою військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ Василь займав різні посади – від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У січні 2020 року почав працювати у Центральному управлінні Служби безпеки України на посаді першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2022 року був призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

3 березня 2022 року указом президента він знову призначений першим заступником голови Служби безпеки України. Малюк має ряд відомчих відзнак і заохочень – нагороджений нагрудними знаками СБУ «За відвагу» та «За доблесть».