Рік Малюка: вибухи на Кримському мосту, морські дрони та ліквідація воєнних злочинців
За останні 12 місяців СБУ під головуванням Малюка здійснила чимало успішних операцій
Сьогодні рівно рік, як Василь Малюк очолює Службу безпеки України – 7 лютого 2023 року Верховна Рада проголосувала за його призначення.
За 12 місяців СБУ під керуванням Малюка відзначилася багатьма результативними операціями:
- СБУ двічі підірвала Кримський міст;
- унікальні морські дрони СБУ «Sea baby» та «Мамай» підбили вісім російських кораблів. Служба зняла морську блокаду РФ та змінила розклад сил у Чорному морі;
- СБУ підривала військові об’єкти, аеродроми, літак радіолокаційного виявлення А-50, комплекси ППО «Тріумф» та нафтопереробні заводи. Експорт нафтопродуктів з Росії через це вже впав на 30%;
- бійці СБУ воюють у найгарячіших точках війни: знищено ворожої бронетехніки на понад $1 млрд. За останні 12 місяців Служба знищила 556 танків;
- СБУ ліквідувала десятки воєнних злочинців, а також Ківу, Татарського та ін.
- Служба викрила 47 агентурних мереж РФ, а Московська церква більше не почуває себе вільно в Україні;
- за ґратами опинився Коломойський, а нардепи Дубінський, Шуфрич та Пономарьов чекають вироків за гратами.
Василь Малюк – український військовий, бригадний генерал, кандидат юридичних наук та учасник бойових дій. З 2001 року Малюк розпочав свою військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ Василь займав різні посади – від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
У січні 2020 року почав працювати у Центральному управлінні Служби безпеки України на посаді першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2022 року був призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
3 березня 2022 року указом президента він знову призначений першим заступником голови Служби безпеки України. Малюк має ряд відомчих відзнак і заохочень – нагороджений нагрудними знаками СБУ «За відвагу» та «За доблесть».
Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.
Раніше повідомлялося, що СБУ затримала посадовця «Укрзалізниці», який працював на ФСБ. За вказівкою окупантів фігурант збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Також він цікавився розвідданими про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.
Коментарі — 0