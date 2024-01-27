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Окупанти накрили Куп’янськ масованим вогнем, виникли пожежі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти накрили Куп’янськ масованим вогнем, виникли пожежі (фото)
Займання сталися у двох житлових будинках та двох гаражах
фото: Олег Синєгубов/Telegram

У результаті обстрілів поранень зазнав працівник поліції

У ніч на 27 січня російські окупанти завдали масованих обстрілів по місту Куп'янську Харківської області. Внаслідок цього виникли чотири пожежі: у двох житлових будинках та двох гаражах на загальній площі близько 100 кв. м. Про це повідомляє ДСНС України.

Також в результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок в с. Синельникове.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Окупанти накрили Куп’янськ масованим вогнем, виникли пожежі (фото) фото 1
Окупанти накрили Куп’янськ масованим вогнем, виникли пожежі (фото) фото 2

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, 26 січня о 10:40 окупанти обстріляли м. Куп'янськ з артилерії калібру 152 мм. Поранень зазнав працівник поліції. Потерпілого госпіталізували, стан середній.

У результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Окупанти накрили Куп’янськ масованим вогнем, виникли пожежі (фото) фото 3

Нагадаємо, триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Теги: Харківщина окупанти війна Куп'янськ

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