Окупанти накрили Куп’янськ масованим вогнем, виникли пожежі (фото)

Займання сталися у двох житлових будинках та двох гаражах

У результаті обстрілів поранень зазнав працівник поліції

У ніч на 27 січня російські окупанти завдали масованих обстрілів по місту Куп'янську Харківської області. Внаслідок цього виникли чотири пожежі: у двох житлових будинках та двох гаражах на загальній площі близько 100 кв. м. Про це повідомляє ДСНС України.

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Також в результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок в с. Синельникове.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

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Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, 26 січня о 10:40 окупанти обстріляли м. Куп'янськ з артилерії калібру 152 мм. Поранень зазнав працівник поліції. Потерпілого госпіталізували, стан середній.

У результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.