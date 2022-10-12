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На Вінниччині розбився український винищувач, який полював на дрони-камікадзе

Юрій Лящук
glavcom.ua
На Вінниччині розбився український винищувач, який полював на дрони-камікадзе
Пілот успішно катапультувався
фото ілюстративне

Поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил

12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних Сил. Пілоту, який виконував завдання із знищення дронів-камікадзе, вдалося відвести несправний літак від міста. Про це повідомляють у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Пілот успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе «Shahed-136».

Цього дня пілот уже знищив п’ять «шахідів»: три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.

Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і… катапультувався.

Причини аварії встановлюються.

Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів».

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

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Теги: Україна війна ЗСУ Вінниччина

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