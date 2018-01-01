На Волині автомобіль з'їхав у кювет через сильний снігопад

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає власників авто віддавати перевагу громадському через негоду в Україні

На автодорозі сполученням «Маневичі-Луцьк» поблизу села Сокиричі автомобіль з'їхав у кювет. Як повідомляє управління ДСНС України у Волинській області, водій не впорався з керуванням у зв’язку з погодними умовами. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з кювету. Нагадаємо, що Державна служба з



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Фото: прес-служба ДСНС ДТП на Волині

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає власників авто віддавати перевагу громадському через негоду в Україні

На автодорозі сполученням «Маневичі-Луцьк» поблизу села Сокиричі автомобіль з'їхав у кювет. Як повідомляє управління ДСНС України у Волинській області, водій не впорався з керуванням у зв’язку з погодними умовами.

Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з кювету.

Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає водіїв утримуватися від поїздок власним транспортом і віддавати перевагу громадському через негоду в Україні. Також ДСНС попереджає: паркування в несанкціонованих для цього місцях може заважати снігоприбиральній техніці здійснювати свою роботу.

Нагадаємо, що сили ДСНС наразі перебувають у режимі підвищеної готовності.