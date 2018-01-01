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    Події в Україні

    На Волині автомобіль з'їхав у кювет через сильний снігопад

    Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає власників авто віддавати перевагу громадському через негоду в Україні
    На автодорозі сполученням «Маневичі-Луцьк» поблизу села Сокиричі автомобіль з'їхав у кювет. Як повідомляє управління ДСНС України у Волинській області, водій не впорався з керуванням у зв’язку з погодними умовами. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з кювету. Нагадаємо, що Державна служба з
    • Сьогодні, 19:48
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    ДТП на Волині
    Фото: прес-служба ДСНС
    ДТП на Волині

    Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає власників авто віддавати перевагу громадському через негоду в Україні

    На автодорозі сполученням «Маневичі-Луцьк» поблизу села Сокиричі автомобіль з'їхав у кювет. Як повідомляє управління ДСНС України у Волинській області, водій не впорався з керуванням у зв’язку з погодними умовами.

    Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль з кювету.

    Нагадаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає водіїв утримуватися від поїздок власним транспортом і віддавати перевагу громадському через негоду в Україні. Також ДСНС попереджає: паркування в несанкціонованих для цього місцях може заважати снігоприбиральній техніці здійснювати свою роботу.

    Нагадаємо, що сили ДСНС наразі перебувають у режимі підвищеної готовності.

    державна служба ДСНС автомобіль
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