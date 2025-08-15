На Закарпатті через спеку пасажирський потяг зійшов з рейок

Фахівці «УЗ» працюють над подальшою логістикою в регіоні та оцінюють строки відновлювальних робіт

На Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя — Солотвино. Про це, як пише «Главком», повідомили в «Укрзалізниці».

Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, інформує компанія-перевізник.

Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія – «викид» рейки через аномальну спеку.

Наразі фахівці «УЗ» працюють над подальшою логістикою в регіоні та оцінюють строки відновлювальних робіт.

«Тим часом приміський поїзд №6581 сполученням Королево – Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино – Київ ми попросимо дочекатись сповіщення про об'їзний маршрут», – повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, через підвищений попит на квитки у карпатському напрямку Укрзалізниця призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Ворохта. Цей рейс став можливим завдяки оптимізації маршруту поїзда, який курсує на Харківському напрямку.

Також «Укрзалізниця» анонсувала запуск додаткових поїздів Київ-Львів та Київ-Вінниця на другу половину серпня. Таким чином підприємство планує задовольнити високий попит пасажирів, особливо на маршруті між Києвом та Львовом.

Додамо, що «Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса.